Emis Killa in concerto all' Orion

Emis Killa torna dal vivo con il suo “Club Tour 2026”. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, il rapper sarà in tour nelle principali città italiane, inclusa Roma, nel mese di maggio 2026. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e rivivere i suoi successi in un contesto intimo e diretto.

Scaletta concerto Emis Killa a Rho oggi 10 settembre 2025/ Da 'Maserati' a 'Parole di ghiaccio' - Concerto Emis Killa a Rho: la scaletta dell'evento previsto per questa sera 10 settembre 2025 in occasione del Fiera Milano Live. ilsussidiario.net Emis Killa - Parole di ghiaccio - Live Fiera Milano Rho Deejay On Stage Serata 10: Emis Killa

