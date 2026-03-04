Elly Schlein | Sull’Iran la destra è ipocrita abbiamo sempre condannato il regime

Elly Schlein afferma che il governo Meloni mostra ipocrisia sulla questione iraniana, sostenendo che il Partito Democratico si è sempre schierato contro il regime, partecipando a manifestazioni con il movimento Donna, vita e libertà e con gli studenti iraniani sin dal 2022, in seguito alla morte di Mahsa Amini. La leader democratica ribadisce il suo impegno contro le repressioni in Iran, evidenziando l’adesione del partito a queste iniziative.

Elly Schlein dice che il governo Meloni sulla guerra in Iran è ipocrita. «Il Pd è in piazza accanto al movimento Donna, vita e libertà e agli studenti iraniani dalla morte di Mahsa Amini, nel 2022. Lì non ho mai visto Meloni, Tajani o Salvini: non ho mai visto questa destra ipocrita che ci accosta al regime che abbiamo sempre condannato», sostiene in un’intervista a La Stampa. Sulla guerra, spiega la segretaria Dem, «Sono intervenuta in Commissione Esteri ribadendo la posizione che abbiamo da sempre: siamo sempre stati chiari sulla condanna del brutale regime teocratico di Teheran, Khamenei era un dittatore sanguinario e di certo non ci mancherà. 🔗 Leggi su Open.online

La destra vuole essere al di sopra della legge, dice Elly SchleinLo scontro sulla riforma della giustizia si allontana sempre più dal terreno tecnico e assume contorni apertamente politici.

