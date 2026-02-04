Elly Schlein a Realpolitik

Questa sera a Realpolitik, il talk di Rete 4, torna Tommaso Labate. L’appuntamento è alle 21:25, con un nuovo approfondimento politico e aggiornamenti sui temi di stretta attualità. La conduttrice, Elly Schlein, sarà protagonista di un confronto diretto e senza filtri con gli ospiti in studio.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 4 febbraio, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 4 febbraio 2026. Dopo l'ospitata di ieri sera a diMartedì, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, fa tappa anche da Labate per un'intervista a tutto campo. Nel corso della puntata, una pagina sarà dedicata agli scontri di sabato a Torino, avvenuti durante il corteo pro-Askatasuna, duramente condannati dal ministro Piantedosi durante l'informativa alla Camera e dall'intera classe politica. A seguire, spazio alla drammatica situazione di Niscemi, ancora coinvolta dalla frana.

