Elkann | Gli Italiani hanno una buona formazione ma uno non impara a fare l’imprenditore a scuola

Un rappresentante del settore imprenditoriale ha dichiarato che gli italiani ricevono una buona formazione scolastica, ma questa non si traduce automaticamente in capacità imprenditoriali pratiche. La scuola prepara bene gli studenti, tuttavia non insegna loro come avviare e gestire un’attività. La differenza tra sapere e saper fare rimane evidente nel sistema educativo italiano.

Il sistema scolastico italiano garantisce una preparazione solida, ma fatica a tradurre le competenze in capacità imprenditoriali. È il punto evidenziato da John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Vento, intervenuto durante un evento per i dieci anni del fondo di venture capital, in dialogo con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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