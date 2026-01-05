Cosa bisognerebbe scrivere all’ingresso di ogni scuola? Novara | Che a scuola si impara dai compagni

Da orizzontescuola.it 5 gen 2026

All’ingresso di ogni scuola dovrebbe essere esposta una frase significativa: “Che a scuola si impara dai compagni”. Secondo Daniele Novara, questa affermazione sottolinea l’importanza del confronto e dell’apprendimento reciproco tra studenti, valorizzando il ruolo della comunità scolastica nel percorso di crescita. Un messaggio semplice ma fondamentale, che invita a riconoscere l’esperienza e il contributo di ciascuno nel processo educativo.

C’è una frase che, secondo Daniele Novara, dovrebbe essere ben visibile all’ingresso di ogni scuola: “Che a scuola s’impari dai compagni.” Non è uno slogan, ma una constatazione pedagogica. Il gruppo, spiega in un suo post su FaceBook, è un ambiente che attiva processi di apprendimento per osmosi. Gli alunni imparano l’uno dall’altro attraverso incastri e connessioni che l’insegnante può orientare ma non sostituire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

