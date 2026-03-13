Marialina Marcucci ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaca di Viareggio. Ex presidente della Provincia, ha dichiarato di conoscere bene le esigenze della città e intende portare avanti un progetto di governo. La sua candidatura arriva in un momento di attesa per il voto, e l’annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa.

Viareggio, 13 marzo 2026 – Marialina Marcucci si candida a sindaca di Viareggio. L'ex presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio ha sciolto le riserve, dopo che nelle scorse settimane in molti avevano auspicato un suo impegno in questo senso e si erano costituti alcuni comitati che le chiedevano di candidarsi per il post Giorgio Del Ghingaro. Oggi la formalizzazione della sua decisione. «Ho deciso all'impronta di candidarmi – ha spiegato – Nessun partito mi si è avvicinato al momento. Non sono una civica ma una indipendente di centrosinistra". "So che è una candidatura tardiva e un po’ fuori – ha detto ancora – perché da altre parti abbiamo partiti, liste civiche e un un lavoro dell'amministrazione Del Ghingaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marialina Marcucci si candida a sindaca di Viareggio. “So cosa serve a questa città”

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