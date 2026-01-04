Inizia il 2026 | GPS GaE percorsi abilitanti elenchi regionali e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 5 gennaio alle 14 | 30
Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola. Lunedì 5 gennaio alle 14:30, Cannas risponderà alle vostre domande su GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e altre tematiche di attualità. Un’occasione per fare chiarezza e aggiornarsi su tutte le questioni in corso, in un momento di cambiamenti e opportunità per il mondo dell’istruzione.
Inizia il 2026 e la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube) per fare il punto su tutte le procedure: dalle GPS fino alla mobilità passando per percorsi abilitanti, elenchi regionali e procedure concorsuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS, GAE, Elenchi regionali e non solo: cosa sappiamo finora. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Martedì 23 dicembre alle 14:30
Leggi anche: Elenchi regionali e non solo: facciamo il punto della situazione. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 15 dicembre alle 14:30
Aggiornamento GaE, dall'8 al 22 gennaio. È previsto anche il reinserimento e chi non aggiorna sarà fuori. Stessa cosa pure nelle GPS.; Aggiornamento GPS, attesa per ordinanza e abilitazioni; Supplenze scuola, ultime convocazioni GPS a gennaio 2026: cambia l’algoritmo e stop alle “rinunce coatte”; Cosa succederà nel 2026? Carta Docente a gennaio, riforma Maturità, rinnovo Gps: tanta carne sul fuoco.
GPS e GaE, quali saranno i tempi per l’aggiornamento nel 2026? Risponde l’esperto - Quali saranno i tempi per l’aggiornamento delle GaE e delle GPS per il biennio scolastico 2026- tecnicadellascuola.it
Aggiornamento GaE, dall’8 al 22 gennaio. È previsto anche il reinserimento e chi non aggiorna sarà fuori. Stessa cosa pure nelle GPS. - La prima procedura di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e per le immissioni in ruolo, sarà quella delle GaE ( Graduatorie ad esaurimento). tecnicadellascuola.it
La scuola nel 2026, quali le novità? - Nuove regole in arrivo per il 2026: scopri le novità riguardanti le graduatorie GAE e le modalità di nomina dei supplenti. informazionescuola.it
Inizia il 2026: GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e non solo
Inizia il nuovo anno con un po' di rassegna stampa. In allegato l'articolo su Block Notes dedicato ai nuovi percorsi quadriennali del Falco. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.