Inizia il 2026 | GPS GaE percorsi abilitanti elenchi regionali e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 5 gennaio alle 14 | 30

Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola. Lunedì 5 gennaio alle 14:30, Cannas risponderà alle vostre domande su GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e altre tematiche di attualità. Un’occasione per fare chiarezza e aggiornarsi su tutte le questioni in corso, in un momento di cambiamenti e opportunità per il mondo dell’istruzione.

