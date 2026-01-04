Inizia il 2026 | GPS GaE percorsi abilitanti elenchi regionali e non solo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 5 gennaio alle 14 | 30

Inizia il 2026 e Orizzonte Scuola presenta Question Time, un appuntamento live dedicato alle novità e alle procedure del settore scuola. Lunedì 5 gennaio alle 14:30, Cannas risponderà alle vostre domande su GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e altre tematiche di attualità. Un’occasione per fare chiarezza e aggiornarsi su tutte le questioni in corso, in un momento di cambiamenti e opportunità per il mondo dell’istruzione.

Aggiornamento GaE, dall’8 al 22 gennaio. È previsto anche il reinserimento e chi non aggiorna sarà fuori. Stessa cosa pure nelle GPS. - La prima procedura di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze e per le immissioni in ruolo, sarà quella delle GaE ( Graduatorie ad esaurimento). tecnicadellascuola.it

La scuola nel 2026, quali le novità? - Nuove regole in arrivo per il 2026: scopri le novità riguardanti le graduatorie GAE e le modalità di nomina dei supplenti. informazionescuola.it

Inizia il 2026: GPS, GaE, percorsi abilitanti, elenchi regionali e non solo

Inizia il nuovo anno con un po' di rassegna stampa. In allegato l'articolo su Block Notes dedicato ai nuovi percorsi quadriennali del Falco. - facebook.com facebook

