GPS GAE Elenchi regionali e non solo | cosa sappiamo finora QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 23 dicembre alle 14 | 30

Martedì 23 dicembre alle 14:30, Orizzonte Scuola presenta Question Time con Cannas, un approfondimento in diretta su GPS, GAE, elenchi regionali e aggiornamenti recenti. Un’occasione per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande degli utenti, in un incontro informativo e privo di enfasi. Seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati e partecipare alla discussione.
GAE, GPS ed elenchi regionali ruolo: quando si potrà presentare domanda. Pillole di Question Time; Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza; Elenchi regionali per il ruolo dal 2026/27: ammessi solo candidati dei concorsi ordinari. Pillole di Question Time; Supplenze 2026: l'algoritmo tornerà a scorrere anche per chi è in GAE. Pillole di Question Time.
