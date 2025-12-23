GPS GAE Elenchi regionali e non solo | cosa sappiamo finora QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 23 dicembre alle 14 | 30

Martedì 23 dicembre alle 14:30, Orizzonte Scuola presenta Question Time con Cannas, un approfondimento in diretta su GPS, GAE, elenchi regionali e aggiornamenti recenti. Un’occasione per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande degli utenti, in un incontro informativo e privo di enfasi. Seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati e partecipare alla discussione.

