elden ring e dark souls fromsoftware non ha creato il genere soulslike precisa hidetaka miyazaki

Hidetaka Miyazaki ha chiarito che Elden Ring e Dark Souls non hanno originato il genere “soulslike”. Questo termine è oggi utilizzato per descrivere giochi caratterizzati da elevata difficoltà, sfide impegnative e un gameplay incentrato sull’apprendimento dagli errori. La distinzione tra l’innovazione di FromSoftware e il termine generico evidenzia l’importanza di una definizione più precisa nel panorama videoludico.

Negli ultimi anni "soulslike" è diventato un termine comune per identificare giochi difficili, punitivi e basati sull'apprendimento tramite l'errore. Eppure, secondo Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware e autore di Demon's Souls, Dark Souls ed Elden Ring, parlare di un genere "creato" dallo studio giapponese è fuorviante. Il game director ha chiarito che il successo dei suoi giochi non nasce da un'invenzione, ma dall'aver intercettato un'esigenza che il mercato non stava più soddisfacendo, una precisazione importante per capire l'evoluzione del game design moderno. Miyazaki ha spiegato in una nuova intervista che l'idea di fondere morte, fallimento e apprendimento in un unico ciclo di gioco non era nuova in senso assoluto.

