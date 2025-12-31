Elden Ring e Dark Souls non si limitano ad alzare il livello di difficoltà ma fanno anche altro dice FromSoftware

Elden Ring e Dark Souls sono noti per la loro sfida elevata, ma secondo FromSoftware, l’esperienza offerta va oltre la semplice difficoltà. Questi giochi si distinguono anche per la loro profondità narrativa e atmosfere uniche, offrendo ai giocatori un’immersiva avventura ricca di dettagli e possibilità di scoperta. Un approccio che supera la mera sfida, puntando a coinvolgere e sorprendere chi si avventura nei loro mondi complessi e affascinanti.

Da anni Elden Ring e Dark Souls vengono associati all’idea di videogiochi estremamente difficili, ma secondo FromSoftware questa definizione è riduttiva. In un’intervista, Hidetaka Miyazaki ha spiegato che l’obiettivo dello studio non è semplicemente “alzare la difficoltà”, bensì costruire sfide impegnative ma corrette. La sensazione di durezza è reale, ma nasce da un preciso approccio al game design. Ogni ostacolo è pensato per essere superabile con impegno, attenzione e crescita del giocatore, ragion per cui non si tratta di punire, ma di stimolare. Miyazaki sottolinea che la difficoltà è solo un mezzo, non il fine. 🔗 Leggi su Game-experience.it

