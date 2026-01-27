Roma infortunio Koné | con El Aynaoui il centrocampo riparte dalle geometrie

L'infortunio di Manu Koné, con una lesione al bicipite femorale destro, rappresenta un ostacolo per il reparto centrocampo della Roma. La prognosi di circa un mese di stop potrebbe influenzare le strategie di Gasp fino a fine febbraio, richiedendo nuove soluzioni per mantenere l'equilibrio della squadra.

Lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, un mese possibile di stop: queste le condizioni di Manu Koné, che complicano e non poco i piani di Gasp da qui a fine febbraio. La tegola è di quelle gravi, non solo perché dopo una fine 2025 un po’ fiacca il francese stava ritrovando ora la condizione migliore, ma anche e soprattutto perché Koné è, in gran parte, il centrocampo della Roma. Ora, per sostituirlo Gasp deve sceglierne uno tra Pisilli ed El Aynaoui: per loro, caratteristiche diverse ma la stessa identica voglia di far bene e mettersi in mostra. Questione di caratteristiche. Il primo “sospettato” per sostituire Koné è Pisilli, fresco dei 31 minuti giocati contro il Milan e con ancora negli occhi la doppietta di qualità rifilata allo Stoccarda in Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

