El Aynaoui | 6 armati famiglia in ostaggio rapina notturna

Nella notte, sei uomini armati sono entrati in una zona residenziale di Casal Palocco e hanno preso in ostaggio una famiglia. Durante l’irruzione, sono stati coinvolti armi e minacce, causando grande tensione tra i residenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione, che si è sviluppata tra shock e paura. La famiglia coinvolta è rimasta sotto stretta sorveglianza dei rapinatori.

Un’irruzione notturna ha scosso la tranquilla zona residenziale di Casal Palocco, dove sei individui armati hanno preso in ostaggio una famiglia intera. Nel cuore della notte, alle 3.40 del mattino, i malviventi hanno forzato l’accesso all’appartamento di via Scevola Mariotti, costringendo il calciatore Neil El Aynaoui e i suoi cari a rifugiarsi in una stanza. Sebbene il valore dei beni sottratti sia stato stimato intorno ai 10mila euro, il vero costo è stato psicologico si è trovato intrappolato. L’azione criminale è stata eseguita con precisione spaventosa: i rapinatori hanno divelto la grata di protezione della finestra del salone, dimostrando una conoscenza tecnica che va oltre il semplice scasso casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - El Aynaoui: 6 armati, famiglia in ostaggio, rapina notturna Articoli correlati Rapina in casa del calciatore El Aynaoui: famiglia sequestrata in camera da 6 malviventi armatiMomenti di paura nella notte per il centrocampista dellaRomaNeil El Aynaoui,vittima di una rapina nella sua abitazione a Castel Fusano. Leggi anche: El Aynaoui sequestrato insieme alla famiglia da sei uomini armati: la rapina violenta in casa del calciatore della Roma Altri aggiornamenti su El Aynaoui 6 armati famiglia in... Roma, rapinato in casa il calciatore El Aynaoui: famiglia chiusa in camera da 6 persone armateL'irruzione a Casal Palocco alle 3.40 di notte: banditi incappucciati portano via gioielli per 10mila euro. Indaga la Squadra Mobile ... affaritaliani.it Roma, paura per il calciatore El Aynaoui: rapinato in casa da 6 uomini armatiNotte di paura per il giocatore di calcio centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, rapinato in casa da sei uomini armati con il volto coperto da un ... lapresse.it