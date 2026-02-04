Giovedì e venerdì, Milano si trasforma in un labirinto di strade chiuse e mezzi pubblici sovraffollati. La città si prepara a vivere le Olimpiadi 2026, ma questo significa caos nel traffico e disagi per chi deve spostarsi. Tra deviazioni e fermate metro annullate, muoversi diventa una vera sfida per i milanesi.

Saranno settimane complicate per il traffico stradale milanese. Mancano infatti due giorni alla cerimonia inaugurale di Milano – Cortina 2026 e tra deviazioni, strade bloccate, fermate metro annullate e traffico pedonale limitato, muoversi a Milano in queste settimane non sarà come ogni giorno. In alcune zone le restrizioni sono già iniziate, ma le date cerchiate in rosso per quanto riguarda la viabilità sono due: il 5 e il 6 febbraio, rispettivamente giornate della cena istituzionale di benvenuto al presidente del Cio alla “Fabbrica del Vapore” e della cerimonia inaugurale dei Giochi (con precedente cerimonia di benvenuto al presidente della Repubblica Mattarella a Palazzo Reale e successiva accensione del braciere olimpico in Piazza Sempione ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Milano blocca le strade e limita i mezzi pubblici.

Questa mattina le strade di Milano sono state chiuse e sono stati imposti divieti di traffico in vista delle Olimpiadi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

La fiamma olimpica sta per arrivare a Milano: tutte le tappe in Lombardia e il percorso in città giovedì 5 e venerdì 6 febbraio

