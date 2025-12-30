Attacco villa Putin Kiev | Da Mosca niente provee lo zar minaccia negoziati più duri

Nel contesto della crisi in Ucraina, le recenti dichiarazioni di Villa Putin a Kiev evidenziano l'assenza di prove concrete da parte di Mosca, mentre lo zar minaccia di adottare posizioni più ferme. Nel frattempo, a Varsavia, i leader europei si sono incontrati per valutare la situazione e discutere possibili iniziative in risposta agli sviluppi sul terreno.

Intanto, a Varsavia i leader europei si sono riuniti per discutere della guerra in Ucraina e delle ultime vicende. Ursula von der Leyen, afferma di aver avuto un proficuo "colloquio con i leader europei sul nostro sostegno a Kiev, alla sua sicurezza e alla ricostruzione del Paese".

Attacco alla villa di Putin, cosa non torna? Droni, sistemi di difesa, prove e case schermo. «Ecco perché non è credibile» - Novantuno droni, una delle residenze più protette della Russia e nessuna immagine, nessun relitto, nessuna traccia resa pubblica. msn.com

Mosca accusa Kiev dell’attacco alla residenza di Putin, l’analisi: “Non c’è nessuna prova” - L'Institute for the Study of War analizza il presunto attacco con droni alla villa di Putin a Valdai e non trova indizi di responsabilità ucraina ... ilfattoquotidiano.it

Guerra in Ucraina, le notizie del 30 dicembre 2025 | Nuovo scontro tra Mosca e Kiev sui droni lanciati contro la villa di Putin Link nei commenti - facebook.com facebook

Mosca: 91 droni contro la villa di Putin. Ma per Kiev si tratta di «una menzogna» | Trump: "Ho saputo dell'attacco, non va bene" x.com

