Educazione civica ed educazione finanziaria | il contributo di AIEF nei percorsi scolastici

Da oltre dieci anni AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari – collabora con le scuole italiane nella progettazione e realizzazione di attività di educazione finanziaria rivolte agli studenti e nella formazione dei docenti. Un lavoro svolto direttamente nelle classi, attraverso metodologie educative attive, che trova oggi un riconoscimento formale nelle Linee guida per l'Educazione civica adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel 2024. Dallo scorso anno scolastico, infatti, l'educazione finanziaria è entrata stabilmente nei percorsi di Educazione civica, segnando un'evoluzione significativa nel modo in cui la scuola italiana affronta i temi economici: non più contenuti accessori o occasionali, ma competenze di cittadinanza sempre più centrali nella vita quotidiana degli studenti.

