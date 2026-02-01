Il bonus vacanze 2026 si prolunga fino a settembre | chi può richiederlo e i requisiti per la fruizione

Il bonus vacanze 2026 si prolunga fino a settembre. Chi può richiederlo e quali sono i requisiti per ottenerlo? La misura, che aiuta le famiglie a sostenere le spese per le vacanze, resta disponibile ancora per alcuni mesi. Le persone interessate devono controllare se rientrano nei criteri e preparare i documenti necessari. Intanto, il bonus turismo 2026, che offre un extra del 15% sulle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, è stato confermato fino alla fine di settembre.

Il bonus turismo 2026, la misura che prevede un trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni corrisposte per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, è stata confermata fino al 30 settembre. La decisione è stata inserita nell'ultima Manovra economica approvata dal governo, che ha esteso la validità della misura per i settori della ristorazione, del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio è rivolto ai dipendenti che operano in bar, ristoranti, alberghi, centri ricettivi e strutture collegate al settore turistico. L'agevolazione si applica ai primi nove mesi dell'anno e non è soggetta a tassazione, il che la rende particolarmente vantaggiosa per chi lavora in orari non standard.

