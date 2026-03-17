Ecco quando chiudono le scuole a Pasqua Tutti i ponti della primavera 2026

Da ilgiornale.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla Pasqua del 5 aprile 2026, si iniziano a pianificare i viaggi e i fine settimana di festa. Le scuole di molte regioni italiane annunciano le date di chiusura, segnando i ponti della primavera 2026. La pianificazione delle vacanze si concentra su queste date, che rappresentano un momento di pausa per studenti e famiglie.

Si avvicina a grandi passi una delle più importanti festività dell’anno: domenica 5 aprile 2026 sarà il giorno di Pasqua e, come avviene ogni anno, ci si comincia a organizzare per viaggi, week-end ma anche per stare in compagnia di amici e parenti. Per docenti e studenti, invece, si tratta di una pausa prima del rush finale scolastico. Quando chiudono le scuole. Come sappiamo, ogni regione organizza il proprio calendario con una certa autonomia ma per i giorni di Pasqua c’è uno schema abbastanza ricorrente e comune. Nel caso di quest’anno, le lezioni saranno sospese da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile da Nord a Sud dello Stivale. È facile calcolare che l’ultimo giorno scolastico sarà mercoledì 1 aprile, il rientro in classe è previsto esattamente una settimana dopo, le campanelle torneranno a suonare da mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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