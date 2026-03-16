Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2026 il calendario dei giorni di vacanza

Le scuole di Napoli e della Campania rimarranno chiuse da giovedì 1° aprile a martedì 7 aprile per le vacanze di Pasqua 2026. La sospensione delle attività scolastiche riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, comprese le scuole pubbliche e private. La ripresa delle lezioni è prevista per mercoledì 8 aprile.