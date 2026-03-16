Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2026 il calendario dei giorni di vacanza
Le scuole di Napoli e della Campania rimarranno chiuse da giovedì 1° aprile a martedì 7 aprile per le vacanze di Pasqua 2026. La sospensione delle attività scolastiche riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione, comprese le scuole pubbliche e private. La ripresa delle lezioni è prevista per mercoledì 8 aprile.
Le scuole di Napoli e della Campania chiuderanno giovedì 1° aprile fino a martedì 7 aprile (compreso). Pasqua 2026 attesa per domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Quando chiudono le scuole a Napoli per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza
Quando chiudono le scuole a Milano per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanzaA Milano il Carnevale segue il rito ambrosiano e arriva più tardi che nel resto d’Italia.
Contenuti e approfondimenti su Quando chiudono le scuole a Napoli e in...
Temi più discussi: Terremoto Napoli, scuole chiuse? Cosa sta succedendo; Riapertura iscrizioni negli asili nido con posti disponibili; Napoli, studenti dei licei al convegno sul referendum. Ma è propaganda per il Sì, ce ne andiamo; Napoli, si ferma alle 19 la Funicolare Montesanto: circolazione limitata anche per la Linea 1 metro.
Pasqua 2026: ecco quando chiudono le scuole in ogni regionePasqua 2026 cade il 5 aprile. Scopri quando chiudono le scuole in Italia, quando riaprono e quali sono i ponti nel calendario scolastico primaverile. blogsicilia.it
Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regioneQuando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest'anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte le ... fanpage.it
+++ MEZZI DI SOCCORSO NEL PORTO DI NAPOLI +++ Mobilitazione di sanitari e antincendio: il motivo - facebook.com facebook
Napoli, piano B in caso di divorzio da Conte: l'identikit del nuovo allenatore #napoli x.com