Tempo di bilanci per il Natale nei luoghi dell’anima a Santarcangelo oltre 25 mila presenze

Si conclude con successo l’edizione del “Natale nei luoghi dell’anima” a Santarcangelo, che ha attirato oltre 25.000 visitatori. Tra le attrazioni principali, la Grotta di Babbo Natale, il presepe meccanico alla Casamatta e i laboratori per bambini. L’evento ha inoltre coinvolto iniziative solidali, confermando l’interesse della comunità e l’importanza di questa tradizione natalizia per il territorio.

Dalla Grotta di Babbo Natale al presepe meccanico allestito alla Casamatta, dai laboratori per bambini alle iniziative solidali: anche l'edizione appena conclusa del "Natale nei luoghi dell'anima" conferma l'attenzione del pubblico con oltre 25 mila presenze. Tra le novità dell'edizione 20252026.

