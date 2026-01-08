Biennale di Sondrio ecco chi sono i finalisti del Premio Balilla Pinchetti

Sono stati annunciati i finalisti della seconda edizione del Premio Balilla Pinchetti, promosso dalla Biennale di Sondrio. Il concorso si concentra sulla nuova drammaturgia e la scrittura teatrale, evidenziando il legame tra teatro e lo spirito olimpico. I progetti selezionati rappresentano una significativa espressione della scena contemporanea, riflettendo tematiche attuali e l’innovazione nel campo teatrale.

Chi sono i finalisti, quale progetto li unisce e perché il teatro dialoga con lo spirito olimpico: la Biennale di Sondrio ha ufficializzato i nomi degli autori selezionati per la seconda edizione del Premio Balilla Pinchetti, concorso dedicato alla nuova drammaturgia e alla scrittura teatrale.

