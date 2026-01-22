Premio Bergamo ecco i cinque libri finalisti

Sono stati annunciati i cinque finalisti della 42ª edizione del Premio Bergamo. Pierantozzi, Baroncelli, Pareschi, Matteucci e Terrinoni presentano romanzi caratterizzati da diversi stili e tematiche, tra cui comicità, atmosfere suggestive, introspezione e riferimenti letterari. I lavori selezionati riflettono la varietà della narrativa contemporanea, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per i lettori e gli appassionati del settore.

LA 42A EDIZIONE. Pierantozzi, Baroncelli, Pareschi, Matteucci e Terrinoni i finalisti. I romanzi offrono comicità, atmosfere rarefatte, sofferenza e citazioni letterarie. ntroducendo l'incontro di presentazione alla Sala Galmozzi di via Tasso 4, il presidente del Premio, Massimo Rocchi, ricorda le principali novità, «tutte positive», di quest'anno: «grazie al Comune per il contributo straordinario di 5000 euro. Da quest'anno abbiamo assunto il patrocinio del Premio Quasimodo, rivolto a giovani scrittori provenienti da tutta Italia. La collaborazione con la Fiera dei Librai si è ulteriormente consolidata, tanto che la cerimonia di premiazione si svolgerà, sabato 25 aprile, alle 18, proprio nello Spazio Incontri della Fiera». I FINALISTI AL 42^ EDIZIONE DEL PREMIO BERGAMO Premiazione 25 aprile alla Fiera dei Librai Alcide Pierantozzi LO SBILICO Eugenio Baronchelli IL CIELO PIU' PIETOSO E' QUELLO VUOTO Monica Pareschi

