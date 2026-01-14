Eccellenza - Girone A | il punto Castelnuovo Nelli | Buon pari Bene la difesa ha tenuto botta
Il Castelnuovo si presenta a Forte dei Marmi con un punto guadagnato contro il Girone
Il Castelnuovo, a Forte dei Marmi ha evidenziato la sua tenacia e voglia di riscatto, dopo l’immeritata sconfitta casalinga contro il Belvedere. Contro il Real Forte Querceta i gialloblu hanno disputato una prova senza fronzoli e tutta sostanza, portando in Garfagnana un buon pari, grazie anche all’attento reparto difensivo, imperniato su Leshi, 60 presenze in gialloblu e Dennis Rossi (foto), 31, molto bravi a chiudere ogni varco e a tenere a bada il centravanti Geraci. "Un risultato – commenta il “ds” Antonio Nelli – che rispecchia quanto visto in campo, al termine di un confronto portato avanti con molta cautela da entrambe le parti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona»
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: il punto. Grassi e Vichi: "Un Castelnuovo che sa soffrire»
Eccellenza - Girone A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta»; Eccellenza Veneto. Castelnuovo DG, pesante sconfitta interna contro l'Euganea Rovolon; Eccellenza - Girone A: derby a Forte dei Marmi. Castelnuovo senza Ramacciotti, ma con Morelli; Il punto sul girone “A” di Eccellenza: 16^ giornata.
Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: "Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta» - Il Castelnuovo, a Forte dei Marmi ha evidenziato la sua tenacia e voglia di riscatto, dopo l’immeritata sconfitta casalinga ... msn.com
Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» - off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo posto, un poco a malincuore. lanazione.it
Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo: derby a Viareggio senza Cecilia - Purtroppo anche la sosta natalizia non ha permesso il recupero del centrocampista Tommaso Cecilia, classe 2004, 27 presenze nel Castelnuovo con tre gol, di cui l’ultimo con il Fucecchio, a metà ... lanazione.it
Lo Sport in Campania. . Eccellenza Girone A ERCOLANESE - PORTICI Gli #highlights del #derby del #Vesuvio facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.