Il Castelnuovo si presenta a Forte dei Marmi con un punto guadagnato contro il Girone

Il Castelnuovo, a Forte dei Marmi ha evidenziato la sua tenacia e voglia di riscatto, dopo l’immeritata sconfitta casalinga contro il Belvedere. Contro il Real Forte Querceta i gialloblu hanno disputato una prova senza fronzoli e tutta sostanza, portando in Garfagnana un buon pari, grazie anche all’attento reparto difensivo, imperniato su Leshi, 60 presenze in gialloblu e Dennis Rossi (foto), 31, molto bravi a chiudere ogni varco e a tenere a bada il centravanti Geraci. "Un risultato – commenta il “ds” Antonio Nelli – che rispecchia quanto visto in campo, al termine di un confronto portato avanti con molta cautela da entrambe le parti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: "Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta»

