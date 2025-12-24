Viabilità Anas interviene sulla E45 | meno cantieri per favorire il traffico natalizio
Anas comunica che il piano di riqualificazione della strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) procede nel tratto romagnolo e, al fine di favorire i flussi di traffico durante il periodo delle vacanze natalizie, si sta procedendo alla rimozione e alla riduzione dei cantieri presenti nel tratto che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
