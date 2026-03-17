Quasi tutto è pronto per il nuovo capitolo della saga fantascientifica Dune, diretta da Denis Villeneuve. Dune: Parte Tre avrà tanti ritorni e new entry in un cast che si prospetta stellare. Ci sarà Ferguson? Di cosa parlerà il nuovo capitolo? Scopriamo insieme le prime indiscrezioni, in attesa del rilascio, a breve, del trailer ufficiale, sui nostri canali principali. Prime rivelazioni. Mentre i postumi degli Oscar dovevano essere ancora smaltiti. Thimotée Chalamet, candidato quest’anno per il suo Marty Supreme, ha svelato sul suo profilo Instagram il poster ufficiale del suo personaggio in Dune: Parte Tre. La Warner Bros ha poi reso disponibili diversi poster dei personaggi (vedi sotto), tra cui quello che sembra essere l’ingresso nel cast di Isaach de Bankolé, nel ruolo di Farok. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dune: Parte Tre, i nuovi poster ufficiali e le partecipazioni del cast

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Posto che ha la sue colpe e le critiche sono legittime, la tossicità che circonda Leão nel dibattito giornalistico non ha eguali. É bastata una reazione di nervosismo al cambio (poco furba da parte sua -intendiamoci), per far uscire che é in vendita, che il suo rinn x.com