Nel nuovo capitolo diretto da Andy Serkis, il cast si arricchisce con l'aggiunta di Anya Taylor-Joy. Inoltre, si parla della possibilità che sia scelto un attore per interpretare il giovane Aragorn. Queste sono le principali novità riguardanti il progetto cinematografico che coinvolge il regista e il team di produzione.

Importanti novità nel casting del nuovo capitolo diretto da Andy Serkis, che avrebbe trovato anche l'interprete del giovane Aragorn. Un weekend decisivo per The Hunt for Gollum. Secondo le indiscrezioni due importanti ingressi nel cast avrebbero aiutato Andy Serkis a completare la lista dei protagonisti del nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli. Il primo nome è quello di Anya Taylor-Joy. La star de La regina degli scacchi e Furiosa potrebbe presto chiudere l'accordo per interpretare un personaggio non meglio specificato, ma su cui possiamo fare qualche ipotesi. In più sarebbe stato trovato l'interprete del giovane Aragorn che prenderà il posto di Viggo Mortensen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Anya Taylor-Joy nel cast di The Hunt for Gollum? Chi potrebbe interpretare

