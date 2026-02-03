One Piece 2 | i character poster de Il Cappello di paglia svelano una nuova recluta

I Pirati di Cappello di Paglia si preparano a salpare verso nuovi mari, ma questa volta con una sorpresa. Nei poster dei personaggi della serie Netflix, spunta una recluta inedita, che prima d’ora non si era vista. I fan sono curiosi di scoprire chi sia e quale ruolo avrà in questa avventura.

Mentre i Pirati di Cappello di Paglia si preparano a salpare verso mari inesplorati, nei poster dedicati agli amati personaggi della serie Netflix spunta una presenza inedita. Scatta il conto alla rovescia per l'arrivo su Netflix dei nuovi episodi di One Piece, serie live-action ispirata al popolarissimo manga omonimo. La seconda stagione dello show approderà in streaming il 10 marzo, tornando a raccontare le avventure di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, mentre si scontrano con i loro avversari più letali, ovvero una società segreta di assassini.

