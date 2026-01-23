Dune 3 Robert Pattinson | Ho vissuto sul set un' esperienza irripetibile

Robert Pattinson ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza sul set di Dune 3, descrivendola come un’occasione unica. L’attore ha parlato delle sfide e delle emozioni vissute durante le riprese nel deserto, sotto la direzione di Denis Villeneuve. Un approfondimento sulle sensazioni e sulle difficoltà affrontate durante la lavorazione di uno dei film più attesi della saga.

La star del cinema ha condiviso le emozioni provate durante i ciak nel deserto per realizzare il film diretto da Denis Villeneuve. Tra i nuovi arrivi nel cast di Dune 3 ci sarà anche Robert Pattinson e l'attore, intervistato dal magazine GQ, ha parlato dell'esperienza vissuta sul set. Il regista Denis Villeneuve è attualmente impegnato nel completare l'ultimo capitolo della sua trilogia cinematografica tratta dall'opera letteraria scritta da Frank Herbert, in arrivo nelle sale cinematografiche a dicembre 2026. L'esperienza unica vissuta sul set di Dune 3 Robert Pattinson dovrebbe interpretare in Dune: Part Three il ruolo di Scytale, il villain della storia.

