A Londra si registra un'epidemia di meningite che ha causato la morte di due studenti e il ricovero di altri 11. L'università coinvolta ha deciso di sospendere gli esami e di distribuire mascherine tra studenti e personale. La situazione ha portato le autorità sanitarie a intervenire per contenere il rischio di diffusione. La notizia si diffonde rapidamente tra le istituzioni e gli ambienti universitari.

Roma, 16 marzo 2026 – Due giovani morti nel sud dell'Inghilterra e altri 11 ricoverati in condizioni serie: quanto basta per far scattare l’ allarme meningite per un focolaio di ceppo non ancora identificato fra l’Universita del Kent (nell'omonima contea) e una vicina scuola superiore, a Faversham, attorno a Canterbury. Le autorità sanitarie britanniche hanno reso noto che due giovani sono morti a causa dell'infezione, si tratta di uno studente 21enne dell'ateneo e di una 13enne, alunna della Queen Elizabeth's Grammar School di Faversham1. Altri 11 ragazzi sono ricoverati in condizioni serie per "sindrome da meningococco", in alcuni casi degenerata in setticemia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme meningite a Londra: 2 studenti morti e 11 ricoverati. Università sospende esami e distribuisce mascherine

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