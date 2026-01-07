Il collezionismo torna protagonista a Empoli | due giorni tra fumetti vinili e rarità

Il fine settimana del 10 e 11 gennaio 2026, Empoli ospiterà un evento dedicato al collezionismo, con esposizioni di fumetti, vinili e oggetti rari. Due giorni di opportunità per appassionati e curiosi di scoprire pezzi unici e approfondire la cultura vintage. Un'occasione per condividere interessi e riscoprire il valore delle collezioni nel panorama culturale locale.

Il fine settimana del 10 e 11 gennaio 2026 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vintage e della cultura pop. Il Palazzo Esposizioni di Empoli, situato in Piazza Guido Guerra, si prepara infatti a ospitare una nuova edizione della fiera dedicata al mondo dei.

Al via la 27esima Fiera del Disco & del Fumetto a Empoli - Empoli, torna la Fiera del Disco e del Fumetto il 10 e 11 gennaio al Palazzo Esposizioni. gonews.it

