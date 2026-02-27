Scontro tra auto tir e bus nell’Aretino | 5 feriti sulla Sp 327

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 327 nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Coinvolti un'auto, un tir e un bus, con cinque persone rimaste ferite. Sul posto intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza per soccorrere i coinvolti e gestire la situazione.

(Adnkronos) – Grave incidente stradale con cinque feriti all'alba di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 5.30, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto, un autoarticolato e un autobus di linea del trasporto pubblico locale. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato l’uscita di strada del pullman che, con a bordo otto passeggeri, si è ribaltato su un fianco ai margini della carreggiata. Immediato l’intervento dei soccorsi dopo l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Arezzo, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Cortona. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Incidente all’alba a Foiano della Chiana: bus di linea si ribalta sulla SP 327, cinque feritiConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.

Incidenti: scontro tra auto nell'aretino, tre feriti trasportati in ospedaleArezzo, 3 febbraio 2026 – Incidente stradale nelle prime ore della mattina di oggi, intorno alle 6.

Temi più discussi: Incidente in autostrada, auto si ribalta al casello di Gallarate; Scontro fra auto e tir lungo l'A24:la vittima era un 26enne; Scontro tra auto e tir sulla Sabbionetana a Curtatone: un 70enne grave e traffico in tilt; Sangue sulla Ss 342. Scontro auto-camion. Due morti e due feriti nel cumulo di lamiere.

Maxi scontro tra tir, auto e bus di linea: il pullman si ribalta e 5 passeggeri restano feritiNella provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 27, un autobus si è ribaltato ed è finito fuori strada. Paura tra gli otto passeggeri, in corso le operazioni di salvataggio. fanpage.it

Scontro tra auto, tir e bus nell'Aretino: 5 feriti sulla Sp 327Grave incidente stradale con cinque feriti all'alba di oggi lungo la strada provinciale 327, nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 5.30, per cause ... adnkronos.com

Torre del Lago: Scontro auto scooter, ragazza in ospedale - facebook.com facebook

Cagliari, scontro auto-moto in viale Ciusa: un ferito x.com