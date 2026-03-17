DS N°7 il ritorno del premium alla francese Elettrificazione design sofisticato e più comfort – FOTO

Il nuovo DS N°7 si presenta con un design raffinato e linee eleganti, caratterizzato da una firma luminosa distintiva. L’auto è elettrificata, offrendo maggiore comfort e tecnologia avanzata. Le immagini mostrano un modello con dettagli curati, dalla calandra alle luci anteriori, che puntano a richiamare l’estetica di alta gamma tipica delle vetture francesi. La vettura si distingue per un aspetto sofisticato e moderno.

‹ › 1 5 ds N°7. ‹ › 2 5 ds N°7. ‹ › 3 5 ds N°7. ‹ › 4 5 ds N°7. ‹ › 5 5 ds N°7. La prima cosa che colpisce è la firma luminosa. Una linea a V attraversa il frontale e rende la nuova DS N°7 immediatamente riconoscibile. È uno dei segni più evidenti del rinnovamento voluto dalla maison francese per uno dei modelli più importanti della sua gamma. La N°7 prende dunque il posto della DS 7, ed è la prima grande novità di prodotto da quattro anni a questa parte per il marchio premium del gruppo Stellantis. Motivo per cui nel 2025 ha perso terreno, e tenta di ripartire proprio da qui. Rispetto al modello arrivato in commercio nel 2018, si tratta di un’ evoluzione netta: dimensioni leggermente maggiori, design aggiornato e nuove soluzioni tecnologiche, soprattutto in tema di elettrificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - DS N°7, il ritorno del premium alla francese. Elettrificazione, design sofisticato e più comfort – FOTO Articoli correlati Leggi anche: DS N°8: salotto francese viaggiante “alla spina” Kolo Muani alla Juve, non dipende solo dal Tottenham: c’è un altro fattore fondamentale per concretizzare il ritorno a Torino del francesePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Nuova DS 7: la RECENSIONE COMPELTA per l'acquisto di USATO e NUOVO | B2CAR.it