Droni e razzi sono stati lanciati contro l’ambasciata statunitense in Iraq, mentre Israele ha effettuato bombardamenti su obiettivi a Teheran e Beirut. In aggiunta, sono state segnalate esplosioni a Doha e Dubai, eventi seguiti in tempo reale. La situazione si sviluppa con diverse azioni militari e attacchi nella regione del Medio Oriente e del Golfo.

Oltre alla Divisione 9, anche le forze della Divisione 36 si sono aggiunte nei giorni scorsi alle operazioni israeliane via terra nel Libano meridionale. Lo riferisce il portavoce dell’Idf in una nota, aggiungendo che ”le truppe continuano i loro sforzi per stabilire la difesa avanzata al confine per eliminare le minacce e creare un ulteriore livello di sicurezza per la popolazione del nord. Prima dell’ingresso delle forze, Idf ha attaccato numerosi obiettivi terroristici nella zona utilizzando artiglieria e l’aviazione”. Forti esplosioni sono state registrate a Teheran. Lo riportano diversi media tra cui l’Afp e Al Jazeera. I Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno annunciato l’arresto di dieci “spie straniere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni e razzi sull’ambasciata Usa in Iraq. Israele bombarda Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai – Diretta

Articoli correlati

Iran, la guerra in diretta, Israele attacca Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai, colpita l’ambasciata Usa in IraqLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'Idf continua a bombardare Teheran e Beirut, Ferito soldato italiano in Libano.

Leggi anche: Colpita l'ambasciata Usa in Iraq, bombe di Israele a Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai | Hormuz, l'Europa dice no a Trump

Una raccolta di contenuti su Droni e razzi sull'ambasciata Usa in...

Temi più discussi: Un missile sulla Turchia intercettato dalla Nato. Droni e razzi nel Golfo; Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a Beirut; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Iran, la guerra dei droni e il falso mito delle armi economiche. Parla il prof. Gilli.

Attacco con razzi e droni sull'ambasciata USA a BaghdadNella notte l'Iran ha attaccato Israele, mentre l'esercito israeliano ha avviato una nuova ondata di bombardamenti su larga scala contro infrastrutture del regime iraniano a Teheran e, in contemporane ... cdt.ch

Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a BeirutL'ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, dopo che un attacco simile era avvenuto poche ore prima. Lo ha riferito un funzionario della sicurezza. La difesa a ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Idf, ondata di attacchi a Teheran e a Beirut. Colpiti obiettivi terroristici e infrastrutture di Hezbollah #ANSA x.com

L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi. Macron convoca per oggi un nuovo consiglio di difesa sulla situazione in Medio Oriente - facebook.com facebook