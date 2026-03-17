Martedì 17 marzo sono state segnalate diverse esplosioni e attacchi in Medio Oriente e nel Golfo Persico. L'ambasciata statunitense in Iraq è stata colpita, mentre bombe di Israele sono state lanciate a Teheran e Beirut. Inoltre, si sono verificati incidenti a Doha e Dubai. L'Europa ha ribadito il suo no a Trump riguardo alla questione dello Stretto di Hormuz.

(Luca Angelini) «L’Europa non fa parte di questa guerra. Non abbiamo iniziato noi questa guerra e gli obiettivi politici non sono chiari». Le parole dette ieri da Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera Ue, sul conflitto in Iran, sono già piuttosto chiare. Forse, però, ce ne sono di ancora più stringate ed efficaci per riassumere come è stato interpretato, in Europa ma non solo, l’appello del presidente americano a un gruppo di Paesi (la coalizione dei non volenterosi, qualcuno l’ha subito ribattezzata) perché diano una mano agli Stati Uniti per riaprire al traffico navale lo Stretto di Hormuz. Sono quelle della vignetta dedicata da Ellekappa a un Donald Trump furioso: «Guardate che casino ho combinato! Adesso venite tutti qui e rimettete subito a posto!». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Colpita l'ambasciata Usa in Iraq, bombe di Israele a Teheran e Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai | Hormuz, l'Europa dice no a Trump

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