L'Europa ha respinto la proposta di Trump di intervenire nella regione di Hormuz, dove si sono verificati recenti tensioni, mentre sono stati segnalati lanci di missili nel nord di Israele e attacchi di droni contro l'ambasciata americana a Baghdad. La leadership italiana ha dichiarato che un intervento comporterebbe un coinvolgimento diretto, e a Bruxelles 27 paesi hanno deciso di mantenere invariata la missione Aspides per la protezione delle petroliere dall’Iran.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Ci sono timori che sono più forti di certe minacce: entrare in guerra è uno scenario che l’Unione europea non intende rischiare. Gli Stati membri hanno prestato la massima attenzione per evitarlo quando la guerra era (ed è) quella scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e il copione si ripete con il conflitto promosso da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha avuto l’effetto di compattare i ministri degli Esteri dei Ventisette, che hanno escluso l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz: «Nei nostri colloqui è emersa la chiara volontà di rafforzare Aspides. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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