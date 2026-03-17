Drone su Fujairah | l’Iran blocca 1,7 milioni di barili e fa

Un drone ha colpito la zona industriale petrolifera di Fujairah, provocando un incendio che ha interrotto le attività nel principale centro di stoccaggio del Medio Oriente. L’attacco ha coinvolto il settore petrolifero, con il blocco di 1,7 milioni di barili di petrolio. L’episodio si è verificato in un’area strategica per il commercio di idrocarburi nella regione.

Un drone ha colpito la zona industriale petrolifera di Fujairah, causando un incendio che ha bloccato le operazioni nel principale hub di stoccaggio del Medio Oriente. L’attacco rappresenta un’escalation della risposta iraniana agli scontri con Stati Uniti e Israele, minacciando l’intera catena energetica globale in un momento di massima tensione. L’incendio ha interrotto per diverse ore il flusso dei 1,7 milioni di barili giornalieri che gli Emirati Arabi esportano senza passare per lo Stretto di Hormuz, ora chiuso dalla Marina dei Pasdaran. Mentre il prezzo del greggio si mantiene stabile sopra i 100 dollari al barile, l’amministrazione Trump cerca disperatamente di evitare un collasso dei mercati energetici globali prima delle elezioni di medio termine previste a novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drone su Fujairah: l’Iran blocca 1,7 milioni di barili e fa Articoli correlati Iran, crisi petrolio e boom prezzi: sbloccate riserve per 400 milioni di barili(Adnkronos) – Ancora un giorno di guerra in Iran e nuova impennata dei prezzi del petrolio, con le minacce dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz a... Guerra in Iran, shock del mercato petrolifero: dieci milioni di barili al giorno in menoLa guerra in Medio Oriente sta causando la “più grande interruzione dell’approvvigionamento nella storia del mercato petrolifero globale”,... Contenuti e approfondimenti su Drone su Fujairah l'Iran blocca 1 7... Temi più discussi: Droni colpiscono Fujairah: a rischio il principale hub petrolifero del Medio Oriente; EAU: Fujairah riprende carico petrolio dopo attacco drone che testa bypass Hormuz; Emirati: riprese operazioni al porto di Fujairah dopo attacco di ieri; L’Iran attacca il porto di Fujairah in risposta al bombardamento di Kharg. Drone colpisce zona petrolifera degli EAU a Fujairah per il secondo giorno consecutivoInvesting.com -- Un attacco con drone ha innescato un incendio nella zona dell’industria petrolifera di Fujairah lunedì, segnando il secondo giorno consecutivo di tali attacchi negli Emirati Arabi ... it.investing.com Chiusa l'arteria, attacco al bypass. L'Iran si accanisce su Fujairah, hub del greggio emiratino oltre HormuzTeheran intensifica i raid sul punto di approdo dell'oleodotto da 1,8 milioni di barili che taglia in due il deserto degli Emirati aggirando lo Stretto, e ... huffingtonpost.it L'addetto alla vigilanza della caserma aveva notato e segnalato la presenza del drone. - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale militare italiano, che è attualmente in sicurezza e non è stato coinvolto nell'esplosione. #ANSA x.com