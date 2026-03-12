Guerra in Iran shock del mercato petrolifero | dieci milioni di barili al giorno in meno

Una guerra in Iran sta provocando la più significativa interruzione dell’approvvigionamento nel mercato petrolifero globale. I produttori del Golfo hanno deciso di ridurre la produzione, portando a una diminuzione di circa dieci milioni di barili al giorno. La situazione sta avendo un impatto diretto sui prezzi e sulla disponibilità di petrolio a livello internazionale.

La guerra in Medio Oriente sta causando la "più grande interruzione dell'approvvigionamento nella storia del mercato petrolifero globale", costringendo i produttori di petrolio del Golfo a tagliare la produzione. Lo indica l'Agenzia internazionale per l'energia. Nel suo ultimo report mensile, l'Aie riferisce che la produzione di greggio è attualmente in calo di almeno 8 milioni di barili al giorno, con ulteriori 2 milioni di barili al giorno bloccati relativi ai prodotti petroliferi, inclusi i condensati, un volume pari a quasi il 10% della domanda mondiale. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Crolla la produzione di petrolio. "Senza una rapida ripresa dei flussi di spedizione" attraverso lo stretto di Hormuz "le perdite" di petrolio "aumenteranno", incalza l'Aie.