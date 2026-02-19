Napoli | stalking ad alta quota drone in volo per spiare l’ex si schianta contro la finestra

Un drone usato per spiare l'ex si schianta contro una finestra a Napoli, causando scompiglio. La polizia ha analizzato le riprese e identificato il giovane di 28 anni che pilotava il dispositivo. Quest’ultimo aveva sorvolato il quartiere con l’obiettivo di seguire i movimenti dell’ex partner, ma l’incidente ha portato alla sua immediata arresto. Le immagini mostrano chiaramente il momento in cui il drone si schianta, creando panico tra i residenti. Le indagini continuano per chiarire le motivazioni dietro questo gesto.

Carabinieri visionano le immagini registrate e riconoscono il pilota mentre prepara il decollo. 28enne in manette. Quando pensiamo allo stalking, le prime immagini che si fanno vive sono quelle di pedinamenti, presenze opprimenti, di valanghe di messaggi e chiamate indesiderate. Un controllo asfissiante che genera – recita il codice penale – “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”. Quella che raccontiamo oggi è la storia inedita di un 28enne napoletano che ha sollevato l’asticella della persecuzione ad alta quota. E “ quota ” non è un termine utilizzato a caso. Perché l’uomo, poi finito in manette, ha fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

