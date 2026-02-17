Livorno donna trovata morta al moletto Nazario Sauro

Una donna ucraina di 63 anni è stata trovata senza vita al moletto Nazario Sauro di Livorno a causa di un decesso improvviso. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo sul lungomare, vicino alla zona portuale.

Livorno, 17 febbraio 2026 – Il corpo di una donna ucraina di 63 anni è stato trovato senza vita al moletto Nazario Sauro di Livorno, sul lungomare. Lanciato l'allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato gli accertamenti informando il magistrato della procura di turno. Presente anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. È stata inviata anche un'ambulanza ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constare il decesso della donna.