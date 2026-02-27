Nuovo stadio Cavallino-Treporti proporrà il trasporto acqueo da Punta Sabbioni

A Cavallino-Treporti si propone un collegamento acqueo da Punta Sabbioni per il nuovo stadio del Venezia in costruzione a Tessera. Il collegamento, se giudicato sostenibile, potrebbe rappresentare una soluzione utile anche in futuro per il trasporto nella zona della laguna nord. La proposta mira a integrare il progetto con un collegamento innovativo e potenzialmente efficace.

La sindaca Nesto ha accolto la proposta di un gruppo di tifosi: «Chiederemo alla città metropolitana e al comune di Venezia, può diventare anche una linea verso l'aeroporto sempre attiva» La proposta è semplice: utilizzare i terminal già esistenti di Punta Sabbioni e dell'aeroporto di Tessera per una linea che in occasione delle partite porti i tifosi allo stadio - con l'aiuto di una navetta automobilistica - e viceversa. Una linea che potrebbe essere usata anche da chi arriva da comuni limitrofi, come Jesolo o Eraclea. «Mi pare un’ottima idea, per cui adesso formalizzeremo la richiesta Città Metropolitana e comune di Venezia - ammette la sindaca Roberta Nesto - Stiamo ragionando per il nuovo stadio, ma potrebbe essere anche una linea verso l’aeroporto che viene confermata sempre» spiega. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

