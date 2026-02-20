Andrea Pignataro è la persona più ricca d' Italia di cosa si occupa e a quanto ammonta il suo patrimonio

Andrea Pignataro, noto per il suo successo nel settore tecnologico, possiede il patrimonio più alto in Italia, con un valore di 42,8 miliardi di dollari. La sua ricchezza deriva dalla fondazione di Ion Group, una società specializzata in software e dati finanziari. La sua azienda si espande rapidamente, attirando investitori e clienti in tutto il mondo. Pignataro resta uno degli uomini più influenti nel panorama economico italiano e internazionale.

La persona più ricca d’Italia si chiama Andrea Pignataro, il fondatore della società di software e dati finanziari Ion Group. Con un patrimonio di ben 42,8 miliardi di dollari, ha spodestata dalla cima della classifica di Forbes Giovanni Ferrero, che ha mezzo miliardo di dollari in meno. La classifica degli italiani più ricchi di Forbes Per quattro anni Giovanni Ferrero ha occupato ininterrottamente la posizione numero 1 degli italiani più ricchi d’Italia secondo Forbes. L’ultimo a scavalcarlo, per un breve periodo, era stato Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. La classifica in tempo reale ha decretato invece che a febbraio 2026 il gradino più alto della lista se lo è aggiudicato Andrea Pignataro.🔗 Leggi su Virgilio.it

