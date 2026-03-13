Giancarlo Devasini è il nuovo uomo più ricco d’Italia | chi è l’imprenditore che ha superato anche Ferrero e a quanto ammonta il suo patrimonio

Giancarlo Devasini è diventato il nuovo uomo più ricco d’Italia, superando imprenditori noti come Ferrero. La sua posizione nella classifica dei Paperoni italiani è cambiata tre volte in meno di un mese, e l’ultima rilevazione lo vede in testa. Il suo patrimonio è stato aggiornato di recente, confermando il suo nuovo status tra i più facoltosi del paese.

In meno di un mese la classifica dei Paperoni d’Italia è stata riscritta tre volte, ma il verdetto odierno segna l’ennesima svolta. Non è più Giovanni Ferrero, il re della Nutella, a guardare tutti dall’alto: il nuovo uomo più ricco del Paese è Giancarlo Devasini. Con un patrimonio stimato da Forbes in 89 miliardi di dollari, l’imprenditore di origini piemontesi ha scalato le gerarchie globali fino a diventare la 22esima persona più ricca del pianeta. Una classifica in continuo movimento quella dell’uomo più ricco d’Italia: poche settimane fa in vetta c’era Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, che a sua volta aveva scalzato Giovanni Ferrero. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Chi è lo “sconosciuto” che ha superato Ferrero: 42,8 miliardi e un impero fintech globaleAndrea Pignataro, classe 1970, bolognese di nascita, è il nuovo uomo più ricco d’Italia.

Andrea Pignataro, chi è «l’uomo più ricco d’Italia» (che ha superato Giovanni Ferrero)Stando alla graduatoria, che viene aggiornata costantemente, il patrimonio di Pignataro sarebbe superiore di mezzo miliardo rispetto a quello di...

Altri aggiornamenti su Giancarlo Devasini

Temi più discussi: L’italiano più ricco (che non conosci): l’enigma Giancarlo Devasini e come è diventato miliardario; Due piemontesi sono i più ricchi d'Italia: Giancarlo Devasini supera Giovanni Ferrero. Ha un patrimonio di 89 miliardi di dollari; Tra Ferrero e Pignataro la spunta Devasini: ecco chi è il nuovo uomo più ricco d'Italia; Miliardari italiani più ricchi, Devasini supera Ferrero e Pignataro. La classifica Forbes.

Giancarlo Devasini è l'uomo più ricco d'Italia, superato Giovanni Ferrero. Il patrimonio da 77 miliardi di euro: il profilo dell'ex chirurgo plasticoGiancarlo Devasini è ufficialmente l'uomo più ricco d'Italia, superando storici leader industriali come Giovanni Ferrero. Con ... msn.com

Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether, è l’uomo più ricco d’Italia con 89,3 miliardi di dollariLa novità del 2026 è il sorpasso del mondo cripto fintech sui tradizionali imperi industriali. Devasini, medico di formazione, poi informatico e dunque fra i primi investitori nelle criptovalute, ha s ... notiziariofinanziario.com

Giancarlo Devasini è il nuovo uomo più ricco d’Italia: chi è l'imprenditore che ha superato anche Ferrero e a quanto ammonta il suo patrimonio x.com

Giancarlo Devasini è il più ricco d’Italia nel 2026: la classifica Forbes dei miliardari Link nei commenti - facebook.com facebook