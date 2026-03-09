Dove vedere in tv Italia-USA World Baseball Classic 2026 | orario programma streaming

Domenica sera, in diretta televisiva, si svolgerà l'incontro tra Italia e Stati Uniti nel torneo World Baseball Classic 2026. Dopo aver giocato le prime due gare contro Brasile e Gran Bretagna, la squadra italiana si prepara ad affrontare le superstar americane. La partita sarà trasmessa in streaming e su alcuni canali televisivi, con orario e programma da consultare sui servizi dedicati.

Passate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa la sfida più attesa, più cercata e forse anche quella che un po’ tutti gli appassionati si erano segnati sull’agenda, assieme naturalmente a quell’Italia-Messico che molto conta in chiave qualificazione ai quarti di finale. La prima volta di un Italia-USA al Classic si è avuta nel 2013: finì 2-6 con gli azzurri che per quattro inning spaventarono davvero, trovandosi avanti 2-0 e poi 2-1 prima di subire cinque punti nel quinto. Questa è la seconda, e in un luogo decisamente diverso. Al tempo si era a Phoenix, al Chase Field, questa volta si gioca a Houston, nella casa degli Astros che è il Minute Maid Park ribattezzato Daikin Park. 🔗 Leggi su Oasport.it

