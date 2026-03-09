Domenica sera, in diretta televisiva, si svolgerà l'incontro tra Italia e Stati Uniti nel torneo World Baseball Classic 2026. Dopo aver giocato le prime due gare contro Brasile e Gran Bretagna, la squadra italiana si prepara ad affrontare le superstar americane. La partita sarà trasmessa in streaming e su alcuni canali televisivi, con orario e programma da consultare sui servizi dedicati.

Passate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l’Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa la sfida più attesa, più cercata e forse anche quella che un po’ tutti gli appassionati si erano segnati sull’agenda, assieme naturalmente a quell’Italia-Messico che molto conta in chiave qualificazione ai quarti di finale. La prima volta di un Italia-USA al Classic si è avuta nel 2013: finì 2-6 con gli azzurri che per quattro inning spaventarono davvero, trovandosi avanti 2-0 e poi 2-1 prima di subire cinque punti nel quinto. Questa è la seconda, e in un luogo decisamente diverso. Al tempo si era a Phoenix, al Chase Field, questa volta si gioca a Houston, nella casa degli Astros che è il Minute Maid Park ribattezzato Daikin Park. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Italia-Brasile oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming

Contenuti e approfondimenti su World Baseball Classic.

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.

Dove vedere in tv Italia-USA, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingPassate le due partite contro Brasile e Gran Bretagna, per l'Italia al World Baseball Classic sta per arrivare il momento delle superstar USA. Sarà questa ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streamingSempre più vicino il debutto dell'Italia al World Baseball Classic 2026. Prima squadra ad affrontare gli azzurri, com'è noto, sarà quella del Brasile, in ... oasport.it

Ancora una vittoria per l'Italbaseball al World Baseball Classic. Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile la squadra di coach Cervelli si impone anche contro la Gran Bretagna con un buon 7 a 4. Una vittoria in rimonta con gli Azzurri bravi non scomporsi dop - facebook.com facebook

HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com