Dove vedere in tv Italia-Brasile World Baseball Classic 2026 | orario programma streaming

L’Italia debutta al World Baseball Classic 2026 con una partita contro il Brasile. La sfida si terrà in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. L’incontro rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa competizione. L’orario e il programma sono stati comunicati, mentre l’evento si svolgerà in una data ancora da definire.

Sempre più vicino il debutto dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Prima squadra ad affrontare gli azzurri, com’è noto, sarà quella del Brasile, in un confronto che non è esattamente un classico, ma che lascia comunque tante porte aperte sotto tanti punti di vista. Uno di questi, chiaramente, si lega, o legherebbe a Tiago da Silva. Si lega, perché dopo tre Classic con l’Italia da Silva ha deciso di giocare quello per la sua madrepatria, una volta nella vita. Si legherebbe, perché a lanciare non è destinato a esserci lui. Per l’Italia, invece, già deciso il nome: Samuel Aldegheri, il primo nato e cresciuto nel nostro Paese ad avere l’onore di salire sul monte in MLB con i Los Angeles Angels. 🔗 Leggi su Oasport.it

La primavera del baseball internazionale si accende con un evento che mette in scena le nazionali più talentuose del panorama globale.

