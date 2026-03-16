Jannik Sinner conquista Indian Wells e punta già a Miami

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, diventando il primo italiano a conquistare il titolo nel singolare maschile. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera e lo spinge ora a prepararsi per il prossimo appuntamento di Miami. Sinner ha commentato la vittoria definendola “una sensazione incredibile” e ha espresso la volontà di continuare a migliorarsi.

La vittoria del tennista italiano. Vincere per la prima volta a Indian Wells Open, ha raccontato Jannik Sinner, primo campione italiano nella storia del torneo nel singolare maschile, «è una sensazione incredibile. Un grande traguardo». Il numero due del mondo raggiunge così un altro primato: è il primo italiano a toccare quota 100 vittorie nei tornei ATP Masters 1000. Inoltre diventa il terzo giocatore della storia — dopo Roger Federer e Novak Djokovic — a vincere tutti e sei i Masters 1000 disputati sul cemento. In realtà l’en plein era riuscito anche a Andre Agassi, che ha consegnato il trofeo a Sinner, ma all’epoca i tornei equivalenti agli attuali Masters 1000 sul duro erano cinque: il torneo di Paris Masters infatti si giocava ancora su tappeto indoor. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Jannik Sinner conquista Indian Wells e punta già a Miami Articoli correlati Leggi anche: Jannik Sinner non si accontenta: “Volevo vincere a Indian Wells, ma ora penso a Miami” Miami Open 2026: Jannik Sinner riparte dalla Florida dopo il trionfo a Indian WellsDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista sul cemento americano. Una selezione di notizie su Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: battuto Medvedev, primo titolo del suo 2026; Tennis, Sinner conquista l’Indian Wells: Gara durissima, Medvedev tornato a livelli altissimi; Sinner batte l'americano Tien e conquista la semifinale di Indian Wells; Sinner stende Zverev, in finale a Indian Wells c’è Medvedev. Alcaraz fuori. Sinner-Medvedev 7-6 7-6: Jannik conquista il torneo 1000 di Indian WellsJannik Sinner ha battuto 7-6 7-6 Daniil Medvedev nella finale del torneo 1000 di Indian Wells ed ha conquistato così il titolo del torneo californiano per la prima volta. Primo titolo ATP del 2026 per ... fanpage.it Tennis, Sinner conquista l’Indian Wells: Gara durissima, Medvedev tornato a livelli altissimiIl numero due del mondo Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) domenica, aggiudicandosi il suo primo titolo Atp Masters 1000 a Indian Wells. Sinner ha vinto ... affaritaliani.it Jannik Sinner trionfa agli Indian Wells: la vittoria contro Medvedev - facebook.com facebook Jannik #Sinner, i titoli Atp vinti e le finali giocate dall'azzurro #SkySport #SkyTennis x.com