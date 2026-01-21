Un vecchio fantasma. Dai meandri della sinistra extraparlamentare, con le liste di proscrizione degli "agenti sionisti", riemerge il Nuovo partito comunista italiano. Formazione "clandestina" che affonda le sue radici nei Carc, sigla pubblica della stessa galassia ideologica. Il fondatore e ideologo del Npci è Giuseppe Maj, classe 1939. Già animatore di "Servire il popolo", Maj ha teorizzato la "guerra popolare di lunga durata". Nello statuto della formazione si legge, che il partito è "l'erede.delle Brigate Rosse espressione più avanzata anche se insufficiente della lotta rivoluzionaria degli anni '70 per ricostruire il Partito comunista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Guerra popolare" dei Carc: asse con Albanese e pro Pal

Leggi anche: Dal "rimprovero" al sindaco di Reggio Emilia al "monito" ai giornalisti: Francesca Albanese, maestra dei pro Pal che sale sempre in cattedra

Leggi anche: Thunberg e Albanese delle piazze pro-Pal e dello sciopero della Sinistra

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La guerra popolare dei Carc: asse con la Albanese e i pro Pal; Toscana tra militarizzazione e resistenza: come affrontare la terza guerra mondiale; [Massa] 24 gennaio: resistere e lottare contro la repressione! Rilanciare la lotta in sostegno alla Resistenza Palestinese e contro il governo Meloni, il governo della guerra e della complicità con gli imperialisti USA e i Sionisti!; [Puglia] Basta morti sul lavoro all’ex Ilva: organizzarsi per imporre la sicurezza nelle aziende e per un governo di Blocco Popolare.

La guerra popolare dei Carc: asse con la Albanese e i pro PalDietro alle liste degli agenti sionisti si nasconde la struttura che opera attraverso i Comitati per il Comunismo. I convegni con l'architetto giordano e la relatrice Onu ... msn.com

Guerra popolare rivoluzionaria. Il proclama eversivo per il 25 aprileIl 25 aprile è alle porte e sono iniziati i proclami dei soliti gruppi, pronti a intestarsi la giornata della Liberazione d'Italia con altri scopi rispetto a quelli che dovrebbero essere celebrati. Le ... ilgiornale.it

Attac Modena ha adertio alla Consulta popolare contro guerra riarmo e genocidio. Grazie facebook