La doppia vita di Charlie champagne muratore e star delle freccette | Se non lavoro non mi pagano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ventenne "bricker" di Huddersfield stupisce tutti all'Ally Pally ma resta coi piedi per terra. Di giorno lavoro in cantiere, di sera sale sul palco del campionato mondiale. "Ma la mia principale fonte di reddito è fare il muratore". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

