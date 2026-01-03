Annalis?, artista e figura di spicco del panorama musicale italiano, si apre in un’intervista sincera e riflessiva. Tra ricordi, aspirazioni e considerazioni sulla maternità e la vita quotidiana, la cantante presenta il suo nuovo album

Sta per tornare con il nuovo album Ma io sono fuoco, che promette di fare scintille. Intanto con noi la regina del pop si racconta a tutto tondo: nonna Rosa, la paura di invecchiare, il Festival, il prezzo della fama, «la routine matrimoniale che è un po’ raminga» e le arepas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Annalisa: «Serve più tatto quando si parla di maternità, spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere. Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente. Sanremo? Ora non è nei piani»

Leggi anche: Il Papa: “Insegnanti spesso stanchi e sopraffatti dalla burocrazia. Si rischia di dimenticare che il cuore parla al cuore”

Leggi anche: L’attrice parla dell’ossessione per la perfezione e invita le donne a riscoprirsi: «Le giovani donne non sanno più cosa significa essere belle»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Annalisa: «Serve più tatto quando si parla di maternità, spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere. Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente ... - Questa intervista ad Annalisa è pubblicata sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 7 ottobre 2025. vanityfair.it

Annalisa spiazza tutti: “Adotterei un figlio con tutto il cuore”/ Verità sul matrimonio con Francesco Muglia - Intanto racconta ansie, sogni e segreti del disco più atteso dell’anno. ilsussidiario.net

Che il nuovo anno vi sorprenda con ciò che conta davvero. Con giorni che sanno di verità, di cura, di piccoli passi fatti con coraggio. Che non manchi la forza quando serve, né la dolcezza quando basta. Buon anno, con il cuore. Annalisa . @fanpiùattivi - facebook.com facebook