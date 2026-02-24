Lavoro e under 35 | stipendi sotto i 1500 euro per il 56% delle donne e il 35% degli uomini I dati del report Generationship 2025

Il report Generationship mostra che il 56% delle donne under 35 guadagna meno di 1500 euro, mentre il 35% degli uomini nella stessa fascia cerca un nuovo impiego. La causa principale risiede nelle basse retribuzioni e nelle condizioni di lavoro spesso precarie. Molti giovani sono insoddisfatti delle loro retribuzioni e si impegnano attivamente per trovare opportunità migliori. La situazione mette in evidenza le difficoltà del mercato del lavoro per i giovani.