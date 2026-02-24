Lavoro e under 35 | stipendi sotto i 1500 euro per il 56% delle donne e il 35% degli uomini I dati del report Generationship 2025
Il report Generationship mostra che il 56% delle donne under 35 guadagna meno di 1500 euro, mentre il 35% degli uomini nella stessa fascia cerca un nuovo impiego. La causa principale risiede nelle basse retribuzioni e nelle condizioni di lavoro spesso precarie. Molti giovani sono insoddisfatti delle loro retribuzioni e si impegnano attivamente per trovare opportunità migliori. La situazione mette in evidenza le difficoltà del mercato del lavoro per i giovani.
Il report Generationship rivela stipendi sotto i 1500 euro per il 56% delle lavoratrici under 35. Il 54% dei giovani occupati cerca un nuovo lavoro per migliorare salario e orari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il 28% dei giovani ritiene la scuola inadeguata per il futuro. Il 35% chiede educazione sessuo-affettiva. Il 56% vuole indicazioni pratiche sul mondo del lavoro e didattica più dinamica. Rapporto CENSIS
Perché negli uomini i rischi per il cuore aumentano già a 35 anni: cosa spiega il divario con le donneCon più di 30 anni di dati, uno studio svela che il rischio di problemi al cuore negli uomini inizia a salire già a 35 anni.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Bonus under 35 e bonus donne, come chiedere le agevolazioni; Cresce occupazione under 35 ma non la qualità, un terzo dei giovani è precario; Lavoro, mini proroga per i bonus giovani e Zes. Un anno in più per le donne; Bonus giovani, donne e ZES unica: proroga nel decreto milleproroghe 2026.
Cresce occupazione under 35 ma non la qualità, un terzo dei giovani è precarioLa fragilità contrattuale si riflette sui redditi: il 44% dei giovani percepisce meno di 1.500 euro netti al mese e solo il 27% supera la soglia dei 2.000 euro ... adnkronos.com
Da Sanremo la risposta alla crisi occupazionale: 100 posti di lavoro per giovani under 35Il Gruppo Panariello avvia un progetto che unisce formazione, lavoro e imprenditorialità per rilanciare un settore in crisi ... laprovinciaonline.info
UNDER 17 GOLD Vittoria in casa contro Sansepolcro. Adesso lavoro in palestra per preparare la partita di Sabato prossimo a Chiusi. Forza ragazzi Coach Monciatti: "Quinta vittoria su cinque nella seconda fase, che ci porta al primato in classifica, d - facebook.com facebook