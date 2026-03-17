Nella mattinata di oggi, una donna è entrata nella cattedrale di Nola e ha fatto cadere la statua di San Paolino. L’incidente si è verificato all’interno del duomo, causando danni alla statua. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. La chiesa è stata immediatamente interessata dai servizi di sicurezza e di restauro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino. Il fatto è accaduto, nella mattinata di oggi, nella chiesa cattedrale di Nola. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nel Duomo si è recata sull’altare, facendo cadere la statua del patrono della città di Nola che per fortuna è finita su una mensola sottostante. In questo modo i danni sono stati attenuati. Poi si è allontanata. Uno dei custodi ha fatto scattare l’allarme ed ha chiamato i carabinieri: agli investigatori la donna non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto. La statua è stata successivamente affidata alla direttrice dell’ufficio dei beni culturali della curia di Nola, Tonia Solpietro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna entra nel Duomo di Nola e fa cadere la statua di San Paolino

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