oggi i funerali di domenico nel duomo di nola aperta la camera ardente

Oggi nel duomo di Nola si tengono i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. La camera ardente è stata aperta questa mattina, e il feretro è arrivato poco dopo le 11. La cerimonia funebre si svolge alla presenza di familiari e amici.

È arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. L'arrivo del feretro è stato accolto con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all'esterno della cattedrale, in attesa dell'apertura della camera ardente e, alle 15, dei funerali. Ad accogliere il feretro e i genitori del bimbo all'ingresso della chiesa il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e Michele Buonfiglio, il sindaco di Taurano, paese del Vallo di Lauro in provincia di Avellino del quale sono originari mamma e papà di Domenico.